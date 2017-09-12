В Нефтекамске предъявлено обвинение лидеру преступной группы

32-летний горожанин взят под стражу.

Следственным управлением по Нефтекамску предъявлено обвинение 32-летнему жителю города.

По версии следствия, обвиняемый вместе с сообщниками вынуждал владельцев квартир, в основном пожилых и склонных к алкоголю, переписывать жилье в его собственность.

Следственные действия продолжаются, выявляются лица, причастные к деятельности преступной группы. Ее вожак взят под стражу, на имущество решением суда наложен арест. Решается вопрос о мере пресечения другим членам группы, сообщает следственный комитет РБ.