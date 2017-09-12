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21.09.17 | 11:44 НОВОСТИ | Архив новостей
Житель Буздякского района насмерть забил жену
Утром 18 сентября правоохранителям поступило сообщение, что в своем доме в Буздякском районе найден труп 62-летней женщины со следами насильственной смерти. Вскоре выяснилось, что ее убил 66-летний муж.
По версии следствия, накануне вечером супруги организовали застолье, а изрядно охмелев, затеяли ссору. Мужчина несколько раз ударил жену по голове, от полученных травм та скончалась на месте.
Сейчас устанавливают все обстоятельства преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения для супруга, сообщает следственный комитет республики.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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