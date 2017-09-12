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НОВОСТИ
20.09.17 16:58
В Уфе Константин Толкачев показал председателю парламента Татарстана «Театральную ночь»
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20.09.17 | 16:58 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе Константин Толкачев показал председателю парламента Татарстана «Театральную ночь»
Как подчеркнул К. Толкачев, «на протяжении веков происходит взаимопроникновение и взаимообогащение культур двух братских народов».
«Такие культурные контакты вносят большой вклад в укрепление дружбы между нашими республиками, – сказал в свою очередь председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. - Думаю, такие гастроли должны перерасти в более масштабный праздник, какими раньше были Дни Татарстана в Башкортостане и Дни Башкортостана в Татарстане».
Как сообщает парламентский пресс-центр, ранее на встрече, которая состоялась в Государственном Собрании, К. Толкачев и Ф. Мухаметшин обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества, в том числе в выработке совместных законодательных инициатив и взаимной поддержке при рассмотрении их на федеральном уровне. Также были затронуты вопросы сотрудничества Татарстана и Башкортостана в области культуры.
Справка
С 1997 года между Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан и Государственным Советом Республики Татарстан действует соглашение о сотрудничестве. В рамках межпарламентского взаимодействия проводятся совместные заседания профильных комитетов высших законодательных (представительных) органов власти двух республик, парламенты регулярно обмениваются опытом законотворческой работы.
Автор: Гузель НАБИЕВА
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