«На планете не так много народов, которые были бы столь близки и родственны по духу, культуре и языку, как башкиры и татары», - отметил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев, выступая перед зрителями в Русском драмтеатре на спектакле “Мой белый калфак” Татарского государственного академического театра имени Г. Камала, который прошел в Уфе в рамках акции «Театральная ночь». Спикер башкирского парламента побывал на спектакле вместе со своим коллегой из Татарстана Фаридом Мухаметшиным.

Как подчеркнул К. Толкачев, «на протяжении веков происходит взаимопроникновение и взаимообогащение культур двух братских народов».

«Такие культурные контакты вносят большой вклад в укрепление дружбы между нашими республиками, – сказал в свою очередь председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. - Думаю, такие гастроли должны перерасти в более масштабный праздник, какими раньше были Дни Татарстана в Башкортостане и Дни Башкортостана в Татарстане».

Как сообщает парламентский пресс-центр, ранее на встрече, которая состоялась в Государственном Собрании, К. Толкачев и Ф. Мухаметшин обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества, в том числе в выработке совместных законодательных инициатив и взаимной поддержке при рассмотрении их на федеральном уровне. Также были затронуты вопросы сотрудничества Татарстана и Башкортостана в области культуры.

Справка

С 1997 года между Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан и Государственным Советом Республики Татарстан действует соглашение о сотрудничестве. В рамках межпарламентского взаимодействия проводятся совместные заседания профильных комитетов высших законодательных (представительных) органов власти двух республик, парламенты регулярно обмениваются опытом законотворческой работы.