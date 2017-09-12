Юная учалинка стала победителем всероссийского конкурса «Земля талантов»

В подмосковном доме отдыха «Снегири» состоялись итоговый концерт и церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов».

В номинации «народный вокал» победила 11-летняя Ляйсан Золотарева из села Новобайрамгулово Учалинского района. Девочке вручили сертификат на публикацию в энциклопедии «Золотой фонд успехов и достижений».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов лично поздравил Ляйсан Золотареву, отметив ее уникальную самобытность, назвав самородком, и пожелал дальнейших творческих успехов.

- Я в Москве исполнила песню «Сынрау торна», при этом сыграла на курае, домбре и кубызе, а отец аккомпанировал мне на баяне. Очень понравилось, впечатлений – море, - поделилась с нами сама

Об этой девочке, которую в республике после ее выступления на Первом телевизионном конкурсе «Аленький цветочек» в Уфе прозвали «девочка-оркестр», мы уже писали в одном из номеров нашей газеты. Она поёт, танцует, читает стихи и играет на пяти инструментах.