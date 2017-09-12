В Уфе откроют «мастерские счастья» для пожилых людей

Центр социального обслуживания населения «Родник» Калининского района Уфы получил грант благотворительного фонда «Мархамат» на организацию проекта «Мастерская счастья», сообщили в региональном отделении Союза пенсионеров России.

По словам руководителя центра Галины Фандровой, проект поможет организовать досуг людям старшего поколения. Действовать «мастерские счастья» будут в Калининском и Октябрьском районах. В программе мастер-классы, практические занятия, турниры, ретровечера.

На средства гранта предполагается приобрести материалы для творчества: войлок, фетр, наборы живописи, цветную бумагу, наборы для изготовления свечей и лаковой миниатюры, бисер.

Первые поделки умельцы представят на выставке творческих работ к Международному дню пожилых людей. Потом их подарят одиноким людям, получающим социальную помощь на дому.