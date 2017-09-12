В Уфе объявлен конкурс на лучшие экскурсии по городу

Открытый городской конкурс «Уфа туристическая» объявила администрация столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

Цель конкурса - создание качественного продукта на рынке экскурсионных услуг. Номинаций две: обзорная и тематическая экскурсии.





Принять участие в конкурсе могут профессиональные экскурсоводы с опытом работы более трех лет, молодые специалисты в этой сфере, студенты вузов и колледжей, а также старшеклассники.





Заявки на участие и конкурсные работы принимаются в центре туризма, краеведения и экскурсий «Меридиан» (Уфа, ул. Менделеева, 213) до 1 ноября.





Победители и призеры получат дипломы и призы. Данные экскурсоводов и информация об их деятельности будут размещены на информационно-туристическом портале Уфы.