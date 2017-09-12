В Башкирии за этот год работодатели задолжали почти 700 миллионов рублей зарплаты

Прокуратура выявила 250 таких предприятий.

В этом году прокурорские проверки выявили 250 работодателей, которые в общей сложности задолжали своим сотрудникам 694 миллиона рублей зарплаты. Из них уже погашено 456 миллионов.

В частности, 8 миллионов рублей выплачено работникам Баймакского литейно-механического завода. Директора предприятия привлекли к административной ответственности.

Туймазинская межрайонная прокуратура добилась, чтобы 14 предприятий выдали рабочим в общей сложности около 6 миллионов рублей зарплаты.

Всего по республике на работодателей, допустивших задержку заработной платы, заведено 19 уголовных дел, сообщает прокуратура республики.