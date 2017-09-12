В Уфе водитель фуры сбил 62-летнего велосипедиста

Мужчина получил ушибы, ему оказали медпомощь и отпустили домой.

Авария произошла вчера около полудня, когда 41-летний водитель из Челябинска за рулем "ДАФа" с прицепом сворачивал с улицы Сельской Богородской на Индустриальное шоссе.

62-летний велосипедист с ушибами обратился в больницу, ему оказали медпомощь и отпустили домой, сообщает республиканское ГИБДД.