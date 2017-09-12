Больной девочке из Уфы отказали в бесплатных лекарствах

Проверка, организованная по информации в СМИ, выявила нарушения прав ребенка-инвалида на лекарственное обеспечение, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В 2009 году девочка из Уфы перенесла тяжелую операцию по удалению части кишечника. Сейчас 16-летнему подростку требуется ежедневно принимать комплекс лекарств и искусственное питание, в том числе внутривенное, общей стоимостью более 100 тысяч рублей в месяц.

Врачебная комиссия минздрава России подтвердила перечень медикаментов, необходимых пациентке. Однако региональный минздрав отказался предоставить их бесплатно, так как препараты не включены в республиканскую программу госгарантий.

Между тем федеральный закон исключает какие-либо ограничения в лекарствах для больных, страдающих редкими заболеваниями, к числу которых относится уфимка.

Прокурор Калининского района Уфы обратился в суд, потребовав от регионального министерства обеспечить ребенка-инвалида лекарствами в необходимом количестве.