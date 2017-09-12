Кармановский рыбхоз оштрафовали за свалку мусора в водоохранной зоне

По требованию прокуратуры нарушения устранены.

Прокуратура Нефтекамска проверила соблюдение законов об охране окружающего мира в Кармановском рыбхозе.

Проверка выявила, что предприятие складирует в водоохранной зоне металлолом и производственный мусор. Его работники моют в водохранилище служебный транспорт.

По требованию прокуратуры незаконные свалки были ликвидированы. Рыбхоз оштрафован на 110 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Нефтекамска.