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20.09.17 | 10:37 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии запущен навигатор для детей-инвалидов
Сегодня в средствах реабилитации и протезно-ортопедических изделиях нуждаются более 4,8 тыс. детей-инвалидов. На учет их ставят по заявлению родителей. Однако последние не всегда знают, когда и куда обращаться за помощью, и зачастую не используют гарантированные государством возможности.
В рамках проекта представителю ребенка направляется ПИН - персональный информационный навигатор. Это программа, прописывающая маршрут обеспечения ребенка-инвалида по месяцам в течение года. Она содержит информацию о времени подачи заявления, сроках доставки средств реабилитации, способах информирования об этом, контактные данные ответственных работников.
Добавим здесь же, что в нынешнем году обязательства по обеспечению инвалидов средствами реабилитации будут исполнены на 98 процентов. Из федерального бюджета на эти цели выделено 891,7 млн рублей. Из них 50 млн рублей уже израсходовано на обеспечение детей-инвалидов, к концу года будут выполнены все поступившие заявки.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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