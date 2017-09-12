Башкирии передали санаторий в Крыму

Детский санаторий «Юбилейный» в Евпатории передан в собственность Башкирии. Решение об этом принял накануне Совет министров Крыма, сообщает «Крыминформ».

О возможной передаче санатория стало известно в начале лета. Позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил намерение на встрече с руководителем Башкирии Рустэмом Хамитовым.





В состав клинического кардиологического санатория для детей и детей с родителями «Юбилейный» входят несколько двух- и трехэтажных корпусов и хозяйственные постройки, расположенные на участке в 10 гектаров.





Республика намерена обновить материально-техническую базу санатория уже к началу следующего сезона, вложив в модернизацию солидную сумму.