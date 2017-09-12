В Уфе открылся еще один центр здоровья

Он начал работать на базе поликлиники клинической больницы Демского района, сообщает пресс-служба городской администрации.

Обследоваться здесь бесплатно могут все желающие: измерить рост и вес, пройти психофизиологическое тестирование, сделать экспресс-анализ сердца, сосудов, оценить состояние дыхательной системы.

По итогам обследования посетители получат индивидуальные рекомендации по здоровому образу жизни с учетом выявленных факторов риска.



Новый центр здоровья находится по адресу: Дагестанская, 10/2, кабинет 22. Прием ведется с понедельника по пятницу, с 8 до 16 часов. При себе надо иметь паспорт и страховой полис.