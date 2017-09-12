"Уфа" начинает борьбу за Кубок России

Сегодня в Дзержинске пройдет матч против "Олимпийца".

Футболисты "Уфы" начинают борьбу за Кубок России. Наш первый соперник - "Олимпиец" (Нижний Новгород).

Волжане сегодня без особого успеха выступают во втором дивизионе Футбольной национальной лиги. Там хозяева занимают последнюю, 20-ю строку. Но кубковые поединки тем и интересны, что зачастую в них невозможно что-либо предсказать. Зачастую фавориты выходят на них, недостаточно настроившись, и терпят обидные неудачи. Впрочем, уфимцы после крупного поражения от "Зенита" - 0:3 и затянувшейся серии неудач наверняка выйдут с мыслями только о победе.

В связи с тем, что стадион Нижнего Новгорода реконструируется к чемпионату мира, "Олимпиец" принимает соперников в соседнем Дзержинске.