Калтасинец уличен в многочисленных кражах скота

Мужчина собирал деньги на свадьбу сына.

В дежурную часть Калтасинского ОВД обратился заведующий фермой одного из сельхозпредприятий. По его словам, с фермы пропало пять месячных телят.

Вскоре сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль, в салоне которого находился теленок. 45-летний водитель не смог объяснить, откуда и куда он перевозит животное. В РОВД местный житель признался, что украл теленка. Выяснилось, что всего он похитил 12 телят, которых продавал в соседнем Янаульском районе. Таким образом он пытался собрать деньги на свадьбу сына.

Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взята подписка о невыезде. Пять похищенных телят возвращены сельхозпредприятию, сообщили в Калтасинском РОВД.