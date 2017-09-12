"Горняк" уступил "Химику" - 2:3

Чемпионат Высшей хоккейной лиги. "Горняк" (Учалы) - "Химик" (Московская область) - 2:3 (0:0; 1:3; 1:0).

Шайбы забросили: Н. Жлоба (40-я мин., бол.), В. Воропаев (47, бол.) - у хозяев; Д. Черных (24), В. Шутов (26), К. Фомичев (33).



"Горняк" проводил первый матч на уровне Высшей лиги дома. Понятно волнение, с которым дебютанты вышли на лед. Отсюда и неточности при завершении атак - в первом периоде учалинцы вполне могли выйти вперед, возможности для этого возникали не однажды.

За "Химик" выступает немало опытных хоккеистов. Постепенно они взяли ситуацию на площадке под контроль. И вот уже Дмитрий Чернов, хорошо знакомый по выступлениям за нефтекамский "Торос", открывает счет. Не успели хозяева отойти от неудачи, как счет стал 0:2. Затем - 0:3. Такое развитие событий могло послать в нокаут кого угодно. К чести молодых учалинцев, они не сложили оружия, а нашли силы пойти вперед.

Вынудив соперника ошибаться и нарушать правила, "Горняк" дважды реализует численное преимущество. Судьба матча повисла на волоске. Все же гостям хватило опыта и мастерства выдержать боевой натиск нашей молодежи. Но "Горняк", несмотря на поражение, подтвердил наличие богатого потенциала. Остается только реализовать его в следующих баталиях.