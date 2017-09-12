"Толпар" дважды проиграл "Ирбису" в Казани

Продолжается чемпионат Молодежной хоккейной лиги.

Очередным соперником уфимской "молодежки" был извечный соперник - казанский "Ирбис".

В первом матче казанцы, развив на старте мощное давление, уже к 10-й минуте вели - 2:0. В дальнейшем "Толпар" сначала выравнял игру, а затем перехватил инициативу. Результатом стали две ответные шайбы в исполнении Ильдара Абдеева и Алексея Пустозерова. В основное время счет не изменился, безголевым выдался и овертайм. В серии буллитов хозяева сумели забросить победную шайбу - 3:2.

Вторую игру "Толпар" начал на равных, почти до середины матча держался ничейный счет - 1:1. На гол "Ирбиса" точным броском ответил Егор Залитов. Но в дальнейшем преимуществом владели казанцы, сумевшие добиться крупной победы - 5:1, сообщает пресс-служба "Толпара".