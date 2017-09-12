В Уфе за два дня продано более 500 тонн овощей и картофеля

Около 27 тыс. уфимцев пришли за покупками на ярмарки в минувшие выходные, сообщает пресс-служба города. Горожане запаслись на зиму овощами и картофелем, приобрели мясо и мед.

На 14 площадках сельхозярмарок в Уфе производители сезонной продукции из 41 района республики продали товаров почти на 28 млн рублей. За два дня было реализовано 35,2 тонны меда, 407 тонн картофеля и 110,7 тонны овощей.

Разброс цен на ярмарках достаточно большой: килограмм меда можно приобрести за 300 - 750 рублей, картофеля – за 16 - 30, лука – за 13 - 30, моркови, свеклы и капусты – за 15 - 30 рублей.