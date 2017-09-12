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19.09.17 | 14:08 НОВОСТИ | Архив новостей
Уфа готова к отопительному сезону
Ремонт и испытания систем отопления завершены, ресурсоснабжающие предприятия готовы начать подачу тепла.
МУП «УИС» нынче заменил 17 участков тепловых сетей общей протяженностью 4,9 километра, «БашРТС» реконструирует 40 участков сетей протяженностью 21,1 километра. Подготовлено к зиме 77 котельных.
Готовы к приему тепла и 5 тыс. 781 многоквартирный жилой дом. По правилам, отопительный сезон стартует при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8°С в течение пяти суток подряд.
Добавим здесь же, что на 1 сентября задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги составляет 2,5 млрд рублей, а долг жилищных предприятий перед ресурсоснабжающими организациями составил 3,8 млрд рублей.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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