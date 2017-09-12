В Башкирии пьяный водитель без прав погубил мотоциклиста

Авария со смертельным исходом произошла ночью 18 сентября в Зилаирском районе.

В селе Зилаир столкнулись «Лада Калина» и мотоцикл «Ямаха». Легковушкой управлял 20-летний местный житель, не имеющий прав и находившийся на тот момент в пьяном состоянии. За рулем мотоцикла находился 21-летний сельчанин, он скончался на месте ДТП. Проводится расследование.

За прошедший понедельник в регионе пресечено более 2,9 тыс. нарушений правил дорожного движения, задержаны 49 пьяных водителей, сообщает ГИБДД региона.