В ночном ДТП в Уфе пострадали пять человек

На улице Александра Невского столкнулись «Рено Логан» и «Чери А5».

Авария произошла около часа ночи. Автомобиль «Чери А5» двигался по улице Александра Невского в сторону Первомайской и столкнулся со встречным «Рено Логан», за рулем которого была 33-летняя автоледи.

Оба водителя получили ушибы, им оказали помощь. С серьезными травмами в больницу доставили 20-летнего парня и 19-летнюю девушку, которые находились в салоне «Чери А5». Также госпитализирован 27-летний пассажир «Рено», сообщает республиканское ГИБДД.