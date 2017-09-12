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19.09.17 | 10:22 НОВОСТИ | Архив новостей
В парламенте Башкирии пересмотрят составы экспертных советов
— Когда мы принимали решение о создании экспертных советов, рассчитывали на реальную поддержку в совершенствовании республиканского законодательства со стороны лучших умов республики, — прокомментировал этот шаг Константин Толкачев. — С того момента прошло немало времени, и назрела необходимость пересмотреть состав этих структур. Кто-то из членов экспертных советов по объективным причинам больше не может принимать в них участие. Кто-то недостаточно серьезно отнесся к работе в совете и числится в нем формально. Балласт ни в том, ни в другом виде нам не нужен. Целесообразно провести ротацию членов экспертных советов таким образом, чтобы на место тех, кто не может или не хочет работать, пришли деятельные люди, желающие и способные помогать депутатам.
Напомним: экспертные советы, созданные при парламентских комитетах, являются постоянно действующими консультативно-совещательными органами. В их задачу входит предварительная экспертиза законопроектов, разработка предложений и рекомендаций по основным направлениям совершенствования законодательства РФ и РБ.
Всего в Госсобрании республики действуют 14 экспертных советов.
Автор: Тамара ПЕРЕСЫПКИНА
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