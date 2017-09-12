Еще 16 уфимцев стали потенциальными донорами костного мозга

Они сдали свою кровь на исследование, пополнив федеральный регистр доноров костного мозга, сообщила пресс-служба минздрава РБ.

Это произошло во время акции, посвященной Дню донора костного мозга, прошедшей 16 сентября на Республиканской станции переливания крови (РСПК).

РСПК заключила договор с санкт-петербургскими НИИ детской онкологии, гематологии и трасплантологии имени Горбачевой и медуниверситетом имени Павлова о пополнении регистра доноров. Работники станции отбирают образцы крови, тестируют, замораживают и отправляют их в специализированную лабораторию для более полного исследования.

С декабря 2015 года по сегодняшний день РСПК подготовила и направила 468 образцов крови, взятых у жителей республики. Четыре из них подошли пациентам, нуждающимся в трансплантации костного мозга.