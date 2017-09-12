В Уфе пройдёт конкурс для автоледи

Конкурс "Автоледи" пройдёт 23 сентября на площадке перед торговым комплексом "Мега", сообщает республиканская ГИБДД.

Аналогичные конкурсы пройдут в восьми городах России. Водители-девушки выполнят традиционные упражения - змейку, лабиринт и другие, а также те, которые станут для них сюрпризом.

Принять участие в конкурсе могут все желающие, нужно только предварительно зарегистрироваться. Начало соревнований - в 10.00.