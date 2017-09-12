В Башкирии бюджетные деньги на проблемные дома выделять не будут

Проблемные дома не будут достраиваться за счёт бюджетных денег, заявил председатель госкомитета по строительству и архитектуре республики Халит Махмудов.

У бюджета другие задачи, подчеркнул чиновник.

Сейчас в республике 29 проблемных домов, квартиры не могут получить 3,5 тыс. обманутых дольщиков. На завершение строительства требуется 4 - 5 млрд рублей.

Сделать это планируется за счёт инвесторов, идёт их поиск. Речь, в частности, идёт о завершении строительства таких печально известных объектов, как "Миловский парк" и "Новобулгаково".