НОВОСТИ
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18.09.17 22:04
Урожайность сахарной свеклы в Башкирии превышает 300 центнеров с гектара
18.09.17 21:49
"Торос" разгромил ЦСК ВВС - 5:0
18.09.17 21:24
"Салават Юлаев" проиграл "Северстали" - 0:2
18.09.17 21:22
В Башкирии собрали более 3 млн тонн хлеба
18.09.17 17:03
Уфимцам помогут с саженцами для двора
18.09.17 16:56
"Кросс наций" пройдёт на Кашкадане
18.09.17 14:58
В Уфе обсудят будущее криптовалют
18.09.17 14:49
Стало известно, какие дни будут выходными в 2018 году
18.09.17 14:35
Уфимский МФЦ отмечен на российском уровне
18.09.17 14:34
На Демской базе продавали запрещенные рыболовные снасти
18.09.17 14:11
В сквере по улице Революционной в Уфе посадят деревья
18.09.17 14:04
В Нефтекамске в выходные сгорели две квартиры
18.09.17 13:59
Баскетбольный клуб «Уфимец» выбыл из Кубка России
18.09.17 13:51
Toyota отзывает 323 модели Hilux
18.09.17 13:41
В Уфе насмерть сбили жителя Чувашии
18.09.17 13:31
Певица из Башкирии заняла призовое место на международном конкурсе
18.09.17 12:35
В Краснокамском районе дирекция сельхозкооператива не платила работникам зарплату
18.09.17 12:21
УГНТУ-ВНЗМ проиграл первый домашний поединок
18.09.17 12:14
Волейболисты уфимского "Урала" проиграли казанскому "Зениту" - 0:3
18.09.17 12:08
Уфимец Иса Исаев - чемпион России по дзюдо
18.09.17 12:01
В Бирске с виновника ДТП взыскали 450 тысяч рублей в пользу пострадавших
18.09.17 11:30
"Уфе" предстоит питерский экзамен
18.09.17 11:27
В Чишминском районе пьяный мужчина стрелял по детям
18.09.17 11:20
В Уфе загорелся трамвай
18.09.17 11:12
В Башкирии запретили 30 интернет-сайтов
18.09.17 11:12
Соперник "Салавата Юлаева" - череповецкая "Северсталь"
18.09.17 11:04
Артисты Башгосфилармонии побывают с гастролями в селах и городах
18.09.17 11:03
Сказители из Башкортостана приняли участие в Международном фестивале
18.09.17 10:54
Цены на зерно в Башкирии продолжают падать
18.09.17 10:38
В Башкирии теплая погода продержится до среды
18.09.17 09:42
В Уфимском международном марафоне приняли участие 3,5 тысячи человек
18.09.17 09:23
На проспекте Октября в Уфе появился памятник семье
17.09.17 16:46
В музее имени Нестерова научат рисовать детей и взрослых
17.09.17 16:41
В Башкирии началась вакцинация от гриппа
17.09.17 16:34
В Уфе названы победители международного марафона
17.09.17 10:47
В Башкирии все желающие смогут проверить сердце
17.09.17 10:35
В завершающий день форума ГТО уфимцы сдадут нормативы
17.09.17 10:05
В Уфе осуждённые показали спектакль про мошенников
17.09.17 09:55
В Аскинском районе два подростка погибли в ДТП
17.09.17 09:54
В Уфе посадили деревья на месте будущего сквера
16.09.17 18:57
"Салават Юлаев" выиграл у "Спартака" - 5:4
16.09.17 16:45
Назначен исполняющий обязанности полпреда Башкирии при президенте России
16.09.17 16:38
В Башкирии трудоустроят ещё 4 тысячи инвалидов
16.09.17 16:28
В Башкирии создадут 120 приёмных семей для пожилых и инвалидов
16.09.17 16:26
В Уфе отменили незаконные решения сотрудников ГИБДД
16.09.17 16:22
В Белорецке злостный неплательщик алиментов получил 9 месяцев исправительных работ
16.09.17 15:42
Жительница Бирского района вырастила в саду 37 кустов конопли
16.09.17 15:36
В Уфе будут судить распространителя детской порнографии
16.09.17 15:28
В Белебеевском районе инспектор попался на получении взятки
16.09.17 15:17
Жителю Уфы дали срок за продажу нелицензионного ПО
16.09.17 14:57
Жительница Кумертау предстанет перед судом за ложное сообщение об угоне
16.09.17 11:20
Новый сквер на проспекте Октября назвали "Уфимская верста"
16.09.17 11:14
В Уфе сегодня пройдёт парад российского студенчества
16.09.17 11:08
Айнур Шайнуров освобождён от должности полпреда Башкирии при президенте России
16.09.17 10:19
Mercedes отзывает более восьми тысяч автомобилей
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