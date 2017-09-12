"Торос" разгромил ЦСК ВВС - 5:0

Чемпионат Высшей хоккейной лиги. "Торос" (Нефтекамск) - ЦСК ВВС (Самара) - 5:0 (1:0; 3:0; 1:0).

Шайбы забросили: А. Гордеев (3-я мин.), И. Баранов (25), С. Емелин (28 и 45, бол.), Е. Дубровский (37).

Исход поединка в Нефтекамске не вызывал сомнений уже с начала. Еще в первом периоде "глыбы" могли довести счет до неприличного, но забили лишь однажды - Артем Гордеев выиграл борьбу на пятачке и загнал шайбу в ворота.

Прорвало "Торос" во втором отрезке. Одна за другой три шайбы - вопросов больше не было. Особенно красив был гол в исполнении Сергея Емелина - фланговый проход и ювелирный по точности выстрел в дальнюю "девятку".

В третьем периоде команды доигрывали матч. Тем не менее, нефтекамцы вновь имели массу возможностей - вконец расклеилась оборона гостей. Емелин все же оформил дубль, реализовав большинство.

Одержав вторую подряд домашнюю победу, "Торос" значительно улучшил турнирное положение. Впереди - поединок с казанским "Барсом".