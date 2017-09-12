"Салават Юлаев" проиграл "Северстали" - 0:2

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Северсталь" (Череповец) - 0:2 (0:0; 0:1; 0:1).

Шайбы забросили: А. Бумагин (29-я мин.), Д. Вовченко (60, п. в.).

То, что произошло в этот вечер на льду "Уфа-Арены", вполне можно отнести на счет тренерской работы. Юлаевцы вышли на лед совершенно неготовыми к борьбе. Уже в который раз команда виртуально положила три очка в карман до матча. Плюс непонятная ротация состава - в запасе остались Федоров и Куляш. Без первого рассыпалось стартовое звено. Второго крайне не хватало при игре в большинстве. В итоге вместо того, чтобы в поединке с аутсайдером упрочить лидерство в конференции "Восток", уфимцы получили звонкую оплеуху.

А ведь череповчане вышли на игру, явно опасаясь хозяев, это было заметно по их действиям в дебюте. Что ж, наши сами сделали все, чтобы вернуть им уверенность в своих силах. Юлаевцы, похоже, собирались слегка размяться в тренировочном режиме. Одно за другим следовали удаления в их составе, причем дважды - за нарушение численного состава. Первый тревожный звонок прозвенел, когда гости в большинстве угодили в штангу. Услышан он не был. Совсем скоро разящая контратака сталеваров завершилась голом. Впереди было еще пол-игры, все можно было изменить. Но "Салават Юлаев" так и не показал, за счет чего выбился в лидеры. Настоящий штурм позиций "Северстали" начался, когда было уже поздно, когда лидеры гостей Кагарлицкий и Трубачев взяли ход событий в свои руки. Завидная стойкость гостей в обороне и промахи наших форвардов предопределили исход.

Этим матчем уфимцы завершили большую домашнюю серию. Из 10 поединков проиграно 4. Теперь, в ходе затяжного выезда, все будет куда сложнее. Уже в пятницу - игра в Магнитогорске, где у "Металлурга" с нами старые счеты. Сумеют ли тренеры вернуть команду в игру - большой вопрос.