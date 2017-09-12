В Башкирии собрали более 3 млн тонн хлеба

Несколько погожих дней позволили существенно увеличить темпы уборочных работ, сообщают в минсельхозе РБ.

Так, за два дня зерновые и зернобобовые культуры были скошены на площади 119 тыс.га (6 процентов всех объемов), обмолочены – на 124 тыс.га (7 процентов).





По данным Центра сельхозконсультирования РБ, к началу недели зерновые и зернобобовые культуры скошены и обмолочены на площади 1,4 млн га.





Всего в республике собрано 3,06 млн тонн зерна. Средняя урожайность чуть выше 22 центнеров с гектара. По-прежнему самые высокие показатели по урожайности - у чекмагушевцев (по 38,2 центнера на га), по намолоту – у стерлитамакцев (159,4 тыс.тонн).