"Кросс наций" пройдёт на Кашкадане

Массовый пробег "Кросс наций" пройдёт 21 сентября в уфимском парке "Кашкадан", сообщает пресс-служба администрации столицы.

Участие в соревнованиях примут более 2 тысяч человек - школьники, студенты, воспитанники спортивных школ и все желающие. Старт будет дан в 15.00.

Участники пробегут дистанцию в 2 километра, проложенную вокруг озера. Победители и призёры получат грамоты и медали.

Для участия в кроссе потребуется допуск от врача.

Автор: Галина ПЕТРОВА