На Демской базе продавали запрещенные рыболовные снасти

Проверку мест торговли рыболовными принадлежностями провели прокуратура Демского района Уфы и Башкирская межрайонная природоохранная прокуратура, сообщили в райадминистрации.

Как выяснилось, на Демской торговой базе два предпринимателя продавали запрещенные законом рыболовные снасти. У них было изъято 378 образцов «нелегального» товара.





В отношении владельцев магазинов возбуждены административные дела за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена. Коммерсанты наказаны штрафами, рыболовные принадлежности конфискованы.