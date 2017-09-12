В сквере по улице Революционной в Уфе посадят деревья

18.09.17 Тёплая погода в республике продлится до среды

18.09.17 Вакцинация от гриппа в Башкирии завершится к 15 октября

18.09.17 Победителем международного марафона в Уфе стал житель Стерлитамака

18.09.17 Жители республики смогут бесплатно проверить сердце

18.09.17 В микрорайоне Инорс появится новый сквер

18.09.17 В Уфе появился памятник семье