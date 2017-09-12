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18.09.17 | 14:11 НОВОСТИ | Архив новостей
В сквере по улице Революционной в Уфе посадят деревья
Сейчас в сквере, расположенном между улицами Цюрупы и Ленина, рабочие укладывают рулонный газон. Ранее здесь были установлены торшерные светильники, скамейки, малые архитектурные формы, пешеходные ограждения.
На пешеходных дорожках сквера уложен новый асфальт, предусмотрены карманы под скамейки, расширена парковочная зона.
Работы в сквере планируется завершить к 1 октября.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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