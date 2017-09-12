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18.09.17 | 13:59 НОВОСТИ | Архив новостей
Баскетбольный клуб «Уфимец» выбыл из Кубка России
Участие в Кубке России баскетбольный клуб «Уфимец» начал в группе «Г». В первом матче уфимцы со счетом 83:81 одолели магнитогорское «Динамо». Затем подопечные Руслана Бокова уступили хозяевам площадки баскетболистам «Тамбова» – 68:82. В заключительной игре группового этапа «Уфимец» переиграл с результатом 89:69 «Самару-2».
Уверенную игру и высокую результативность в выездных встречах продемонстрировали лидеры клуба Глеб Герасименко – на его счету 64 очка, 16 подборов и 18 передач, и Павел Громыко – 26 очков, 23 подбора, 4 передачи.
Несмотря на две победы в турнире, «Уфимец» выбывает из розыгрыша Кубка России из-за разницы забитых и пропущенных мячей с «Динамо» из Магнитогорска. В своем третьем матче магнитогорские баскетболисты со счетом 87:60 обыграли баскетбольный клуб «Тамбов» и вышли на первую строку турнирной таблицы. Таким образом, магнитогорцы продолжат борьбу в следующем раунде турнира.
Автор: Ильдар АХИЯРОВ
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