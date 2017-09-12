|
|
НОВОСТИ
|
18.09.17 | 12:14 НОВОСТИ | Архив новостей
Волейболисты уфимского "Урала" проиграли казанскому "Зениту" - 0:3
Очередным соперником "Урала" был чемпион страны - казанский "Зенит".
Уже в первом сете гости показали решительный настрой на победу. Уфимцы уступали практически во всех компонентах, особенно не ладился прием подачи. Лишь во втором отрезке удалось навязать борьбу грозному сопернику. "Зенит", тем не менее, выиграл и его, а в третьем сете убедительно подчеркнул свое превосходство - 3:0 (25:15; 25;22; 25:11).
Лучшим у гостей был кубинец Леон, на счету которого 21 очко. У нашего Егора Феоктистова - 11 результативных баллов.
Автор: Андрей НИЧКОВ
|
ОПРОС ЧИТАТЕЛЕЙ
AHOHC
Инкассаторов из Уфы наградили орденами Мужества
Кирилл 2017-09-12 18:31:20
Школьники в Уфе будут дополнительно заниматься физкультурой и краеведением
Рафаэль 2017-09-07 12:30:15
В уфимском парке имени Якутова вандалы снова повредили светильники
Ольга 2017-08-30 17:31:39
Риск большого урожая (Экономика) 28.08.17 (18:39)
Сергей 2017-08-30 11:28:43
Жители Башкирии могут узнать о положенных им выплатах в онлайн-режиме
Хамит 2017-08-30 11:11:16
День знаний в республике пройдёт 1 сентября
не учитель 2017-08-29 21:51:26
День знаний в республике пройдёт 1 сентября
учитель 2017-08-29 16:21:43
Группа паломников из Башкирии не смогла отправиться в хадж
Абдулла 2017-08-28 15:52:13
Рыбный день (Экономика) 15.01.15 (11:13)
фермер дуванского района хужин г г 2017-08-27 14:18:28
Рыбный день (Экономика) 15.01.15 (11:13)
хужин г г дуванскй район фермер 2017-08-27 14:09:39
Рассчитываться придётся талантами (Культура) 20.07.17 (09:30)
Анна Хренова 2017-08-15 20:39:22
Шестьдесят лет автор («Ветеран») 24.01.13 (10:48)
Саша 2017-08-06 18:14:39