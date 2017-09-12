"Урал" потерпел второе поражение на старте чемпионата России.

Очередным соперником "Урала" был чемпион страны - казанский "Зенит".

Уже в первом сете гости показали решительный настрой на победу. Уфимцы уступали практически во всех компонентах, особенно не ладился прием подачи. Лишь во втором отрезке удалось навязать борьбу грозному сопернику. "Зенит", тем не менее, выиграл и его, а в третьем сете убедительно подчеркнул свое превосходство - 3:0 (25:15; 25;22; 25:11).

Лучшим у гостей был кубинец Леон, на счету которого 21 очко. У нашего Егора Феоктистова - 11 результативных баллов.