Уфимец Иса Исаев - чемпион России по дзюдо

Первый день чемпионата страны в Нальчике принес "золото" сборной республики.

В Нальчике около 900 лучших дзюдоистов оспаривают награды чемпионата России.

В первый день состязаний на татами вышел воспитанник уфимской спортшколы № 14 Иса Исаев. В весовой категории до 66 килограммов подопечный тренера Олега Назарова уверенно дошел до финала.

Поединок за чемпионство с атлетом из Ставрополя получился очень тяжелым. В основное время победитель так и не был выявлен, а в дополнительное Исаеву удался результативный прием. Есть первое "золото" в копилке сборной Башкирии, сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта РБ.