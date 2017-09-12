В Бирске с виновника ДТП взыскали 450 тысяч рублей в пользу пострадавших

Ранее его осудили на два с половиной года лишения свободы.

В октябре 2014 года водитель «Daewoo Nexia» на автодороге Уфа - Янаул при попытке обгона столкнулся с «ВАЗ-21093». Находившаяся за рулем "Лады" пожилая женщина скончалась от полученных травм, ее 17-летнюю внучку доставили в больницу с ушибами и переломами.

Виновника аварии осудили на два с половиной года лишения свободы. Мать пострадавшей девочки обратилась в суд с просьбой взыскать с осужденного денежную компенсацию.

Суд обязал ответчика выплатить пострадавшим 450 тысяч рублей за моральный вред, сообщает республиканская прокуратура.