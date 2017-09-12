"Уфе" предстоит питерский экзамен

Сегодня "Зенит" принимает "Уфу" в чемпионате РФПЛ.

Для любой без исключения команды игра в Санкт-Петербурге - жесткая проверка на прочность.

Чтобы назвать лидеров "Зенита", необходимо перечислить не только основной состав, но и тех, кто остается в запасе. Мощное укрепление в межсезонье позволяет "Зениту" варьировать рисунок игры, давать передышку одним и смело бросать в бой резервистов. Неудивительно, что команда возглавляет чемпионат РФПЛ, набрав в 9 матчах 21 очко. Впечатляет и разница мячей - 16-3. Как видим, "достучаться" до ворот питерцев - не меньшая проблема, чем нейтрализация группы атаки.

Показатели "Уфы" намного скромнее. После затянувшейся серии неудач команда откатилась на 11-е место в таблице, имея 10 очков и разницу мячей 9-10. За наших земляков может сыграть то, что на прошлой неделе "Зенит" провел выездной матч Лиги Европы с "Вардаром" (победа - 5:0), тогда как уфимцы все это время посвятили подготовке к сложному экзамену на стадионе "Петровский".