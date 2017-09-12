Юлаевцы возглавляют конференцию "Восток" Континентальной хоккейной лиги.

В очередном домашнем матче чемпионата КХЛ соперником уфимского "Салавата Юлаева" будет "Северсталь" (Череповец).

Гости - крепкий середняк лиги. В этом сезоне главная задача "Северстали" - попадание в серию плей-офф Кубка Гагарина, где они не присутствовали с 2013 года. Решительно настроены лидеры и ветераны клуба - Дмитрий Кагарлицкий, Юрий Трубачев, которого в Уфе хорошо помнят по выступлениям в составе юлаевцев. Неплохо начали сезон Павел Чернов, Александр Бумагин. Место в воротах уверенно занял чешский легионер Юлиус Гудачек, атаку укрепил его земляк, центрфорвард Петр Голик.

Тем не менее, "Северсталь" пока за чертой кубкового розыгрыша. После 11 матчей команда занимает 10-е место в конференции "Запад", имея на счету 12 очков и разницу шайб 17-30.

Юлаевцы после серии побед и осечек конкурентов обосновались на первой строке конференции "Восток". 21 очко в 10 матчах, разница шайб - 41-24 - таков их багаж на сегодня.

Богата событиями история противостояния Уфы и Череповца в чемпионатах России и КХЛ. Всего сегодняшние соперники встречались 62 раза, у "Салавата Юлаева" - 30 побед.