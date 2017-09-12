В Чишминском районе пьяный мужчина стрелял по детям

От полиции он сперва спрятался под своей машиной, а потом кинулся в драку.

В июле этого года житель села Сафарово Чишминского района пьяным стрелял из пневматического ружья по мишеням во дворе своего дома. Впоследствии из хулиганских побуждений он открыл стрельбу по игравшим на улице детям.

Пули задели трех девочек в возрасте шести, восьми и 11 лет. Старшая получила травму предплечья, которая квалифицируется как легкий вред здоровью.

От прибывшей полиции пьяный хулиган спрятался под своей машиной, а затем ударил и оскорбил одного из сотрудников правоохранительных органов.

Обвиняемый признал вину, уголовное дело направили в суд, сообщает республиканская прокуратура.