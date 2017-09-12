В Уфе загорелся трамвай

Трамвай загорелся в минувшее воскресенье на перекрестке улиц Трамвайной и Российской, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Причиной стало замыкание линейного контактора. Огонь повредил напольное покрытие салона трамвая, но вовремя был потушен. Пострадавших нет.

В пресс-службе напомнили, что при пожаре покидать салон транспортного средства необходимо быстро, закрыв рот и нос платком или рукавом, чтобы меньше дышать угарным газом. Если двери заблокированы, можно использовать для эвакуации аварийные люки в крыше или боковые стекла, которые следует выбить ногами или разбить твердым предметом.

О возгорании необходимо немедленно сообщить водителю и позвонить в пожарную охрану по телефону 101 или 112.

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