В Башкирии запретили 30 интернет-сайтов

На них продавали алкоголь, предлагали интимные услуги и учили делать взрывчатку.

В республике заблокировали 30 интернет-сайтов, на которых круглосуточно продавали алкоголь, рекламировали интимные услуги, некоторые содержали сведения о способах изготовления взрывчатки и информацию о махинациях с электросчетчиками.

Работа по отслеживанию подобных сайтов будет продолжена, сообщают в республиканском Роскомнадзоре.