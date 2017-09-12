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18.09.17 | 11:04 НОВОСТИ | Архив новостей
Артисты Башгосфилармонии побывают с гастролями в селах и городах
Группа «Караван» 79-й сезон начнет с выступлений в Туймазинском районе. Этот год для музыкантов юбилейный: десять лет на «Караван» существует в новом составе. Концерт в ДК "Родина" Туймазов состоится 19 сентября, в селе Кандры - 20 сентября. А 22 сентября «Караван» доберется до деревни Верхние Бишинды. Далее концерты группы пройдут в Ермекеево - 24 сентября и в Белебее - 25 сентября.
Эстрадная группа «Далан» начнёт гастроли с северо-западных районов республики. 19 сентября она выступит в селе Чекмагуш, 23 сентября – в Дюртюлях.
Автор: Елена ШАРОВА
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