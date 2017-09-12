Артисты Башгосфилармонии побывают с гастролями в селах и городах

Творческие коллективы Башкирской филармонии отправятся на гастроли по республике, сообщила пресс-служба министерства культуры РБ.

Группа «Караван» 79-й сезон начнет с выступлений в Туймазинском районе. Этот год для музыкантов юбилейный: десять лет на «Караван» существует в новом составе. Концерт в ДК "Родина" Туймазов состоится 19 сентября, в селе Кандры - 20 сентября. А 22 сентября «Караван» доберется до деревни Верхние Бишинды. Далее концерты группы пройдут в Ермекеево - 24 сентября и в Белебее - 25 сентября.

Эстрадная группа «Далан» начнёт гастроли с северо-западных районов республики. 19 сентября она выступит в селе Чекмагуш, 23 сентября – в Дюртюлях.