НОВОСТИ
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18.09.17 12:14
Волейболисты уфимского "Урала" проиграли казанскому "Зениту" - 0:3
18.09.17 12:08
Уфимец Иса Исаев - чемпион России по дзюдо
18.09.17 12:01
В Бирске с виновника ДТП взыскали 450 тысяч рублей в пользу пострадавших
18.09.17 11:30
"Уфе" предстоит питерский экзамен
18.09.17 11:27
В Чишминском районе пьяный мужчина стрелял по детям
18.09.17 11:20
В Уфе загорелся трамвай
18.09.17 11:12
В Башкирии запретили 30 интернет-сайтов
18.09.17 11:12
Соперник "Салавата Юлаева" - череповецкая "Северсталь"
18.09.17 11:04
Артисты Башгосфилармонии побывают с гастролями в селах и городах
18.09.17 11:03
Сказители из Башкортостана приняли участие в Международном фестивале
18.09.17 10:54
Цены на зерно в Башкирии продолжают падать
18.09.17 10:38
В Башкирии теплая погода продержится до среды
18.09.17 09:42
В Уфимском международном марафоне приняли участие 3,5 тысячи человек
18.09.17 09:23
На проспекте Октября в Уфе появился памятник семье
17.09.17 16:46
В музее имени Нестерова научат рисовать детей и взрослых
17.09.17 16:41
В Башкирии началась вакцинация от гриппа
17.09.17 16:34
В Уфе названы победители международного марафона
17.09.17 10:47
В Башкирии все желающие смогут проверить сердце
17.09.17 10:35
В завершающий день форума ГТО уфимцы сдадут нормативы
17.09.17 10:05
В Уфе осуждённые показали спектакль про мошенников
17.09.17 09:55
В Аскинском районе два подростка погибли в ДТП
17.09.17 09:54
В Уфе посадили деревья на месте будущего сквера
16.09.17 18:57
"Салават Юлаев" выиграл у "Спартака" - 5:4
16.09.17 16:45
Назначен исполняющий обязанности полпреда Башкирии при президенте России
16.09.17 16:38
В Башкирии трудоустроят ещё 4 тысячи инвалидов
16.09.17 16:28
В Башкирии создадут 120 приёмных семей для пожилых и инвалидов
16.09.17 16:26
В Уфе отменили незаконные решения сотрудников ГИБДД
16.09.17 16:22
В Белорецке злостный неплательщик алиментов получил 9 месяцев исправительных работ
16.09.17 15:42
Жительница Бирского района вырастила в саду 37 кустов конопли
16.09.17 15:36
В Уфе будут судить распространителя детской порнографии
16.09.17 15:28
В Белебеевском районе инспектор попался на получении взятки
16.09.17 15:17
Жителю Уфы дали срок за продажу нелицензионного ПО
16.09.17 14:57
Жительница Кумертау предстанет перед судом за ложное сообщение об угоне
16.09.17 11:20
Новый сквер на проспекте Октября назвали "Уфимская верста"
16.09.17 11:14
В Уфе сегодня пройдёт парад российского студенчества
16.09.17 11:08
Айнур Шайнуров освобождён от должности полпреда Башкирии при президенте России
16.09.17 10:19
Mercedes отзывает более восьми тысяч автомобилей
16.09.17 09:58
В Башкирии в столкновении "КамАЗa" и легковушки пострадали шесть человек
16.09.17 09:46
В Башкирии разыскивается подозреваемый в убийстве женщины
16.09.17 09:33
Соперник "Салавата Юлаева" - московский "Спартак"
15.09.17 21:41
"Торос" в овертайме выиграл у ХК "Саров" - 3:2
15.09.17 19:37
"Горняк" выиграл в Новокузнецке у "Металлурга" - 4:2
15.09.17 14:49
Ученые Башкирии определяют, станет ли спортсмен чемпионом
15.09.17 14:30
В Уфе заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на двадцать процентов
15.09.17 14:02
В Башкирии многодетным женщинам вручили медали "Материнская слава"
15.09.17 13:43
К уфимке на лоджию залетела летучая мышь
15.09.17 13:34
В Кушнаренковском районе замглавы администрации оштрафовали за волокиту
15.09.17 13:22
В Уфе победителям фестиваля "Туганлык" вручили награды
15.09.17 13:11
В Башкирии заблокировали около 40 сайтов, «помогавших» нелегальным мигрантам
15.09.17 12:52
В Уфе на проспекте Октября столкнулись два автобуса
15.09.17 12:45
В Уфе детей-инвалидов сделали волшебниками
15.09.17 12:29
В уфимском центре для нетрезвых "отдохнули" более восьми тысяч горожан
15.09.17 12:20
Когда друг оказался вдруг…
15.09.17 11:00
Рустэм Хамитов встретился с руководителями национальных общественных объединений
15.09.17 10:59
Театр кукол открывает новый сезон спектаклем-квестом
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