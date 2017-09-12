В Башкирии началась вакцинация от гриппа

17.09.17 Тёплая погода сохранится в республике на следующей неделе

17.09.17 В Уфе проходят сельхозярмарки

17.09.17 В международном марафоне в Уфе приняли участие 5 тысяч человек

17.09.17 В Башкирии продолжается форум ГТО

17.09.17 В микрорайоне Инорс появится новый сквер

17.09.17 Сегодня - День работников леса