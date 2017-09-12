В Башкирии все желающие смогут проверить сердце

Акция "Сердце для жизни" пройдёт в республике 29 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава.

Акция приурочена к Всемирному дню сердца. В поликлиниках и врачебных амбулаториях пройдут дни открытых дверей. Все желающие смогут измерить артериальное давление, рост, вес, пройти анкетирование и получить рекомендации от врача. Давление также будут измерять в аптеках "Башфармации".

Передвижные модули будут работать в парке имени Аксакова в Уфе, в селе Маячный Кумертау, в Нефтекамске (переулок Кувыкина, 6) и Сибае (улица Чайковского, 1).

Автор: Галина ПЕТРОВА