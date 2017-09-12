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17.09.17 | 10:35 НОВОСТИ | Архив новостей
В завершающий день форума ГТО уфимцы сдадут нормативы
В числе гостей была призёр Олимпийских игр, посол ГТО Ирина Слуцкая.
В Уфе 34 муниципальные спортивные школы, где занимаются более 20 тысяч человек. Культивируются 59 видов спорта.
Напомним, сегодня на форуме заключительный день. Все желающие могут сдать нормы ГТО. Ранее прошли соревнования по футболу, волейболу, тайскому боксу, русской лапте и регби. Также состоялось награждение сдавших нормативы ГТО на золотой значок.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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