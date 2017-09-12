В Уфе осуждённые показали спектакль про мошенников

Его премьера состоялась в ИК-3, сообщает пресс-служба УФСИН по РБ.

Театр-студия «Новые люди», в которую входят осужденные, поставили комедию собственного сочинения «Мошенники из Горошино». В основе сюжета – мошенники, выманивающие деньги на всякого рода несбыточные проекты. Финал для них – разоблачение.

Ряд произведений, созданных осужденными ранее, получил известность далеко за пределами учреждения – среди них кукольный мюзикл «кАЛЛАбок и Ко», посвященный Алле Пугачевой, видеоролик, подготовленный к десятилетию БСТ, художественный фильм «Заочница».