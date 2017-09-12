В Аскинском районе два подростка погибли в ДТП

Трагедия произошла 16 сентября, сообщает начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.

В девятом часу вечера на улице Советской села Аскино 14-летний подросток, управляя мопедом JAZZ, врезался в прицеп от трактора, который, по предварительным данным, стоял на дороге из-за поломки.

Водитель мопеда и его 14-летний пассажир погибли на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.