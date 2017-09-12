В Башкирии создадут 120 приёмных семей для пожилых и инвалидов

120 приёмных семей для пожилых и инвалидов будет создано в республике до конца нынешнего года, сообщает пресс-служба минтруда.

В семьи будут переданы граждане, находящиеся на социальном обслуживании в стационарах или ожидающие очереди туда, а также одинокие пожилые люди и инвалиды, нуждающиеся в постоянном уходе.

Прежде чем передать их в семьи, специалисты обследуют социально-бытовые и жилищные условия претендентов, проведут их психологическую подготовку.

В бюджет приёмной семьи перейдёт 75 процентов пенсии пожилого человека или инвалида, кроме того она будет получать вознаграждение в размере 6,2 тыс. рублей. Если речь идёт о человеке старше 80 лет или инвалиде первой группы, вознаграждение увеличится на 30 процентов.

Добавим, что сейчас расходы на содержание в стационаре граждан этих категорий составляют 16 тыс. рублей на каждого.

Автор: Галина ПЕТРОВА