Мировой судья признал виновным 34-летнего горожанина.

С июня 2014 года мужчина был обязан выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних дочерей. В полном объеме отец не выплачивал деньги, за что был привлечен к административной ответственности в виде ареста на десять суток.

После этого он продолжил уклоняться от уплаты и накопил долг в 30 тысяч рублей.

На судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к девяти месяцам исправительных работ с удержанием из зарплаты 5 процентов в доход государства, сообщает Белорецкая межрайонная прокуратура.